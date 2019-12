Kommentar zum Herbstmeister der Bundesliga: RB Leipzig ist nichts für Romantiker

Der Verein Rasenballsport Leipzig hat sich allen Respekt zum Gewinn der Herbstmeisterschaft verdient. Dieser inoffizielle Titel zeugt von der guten Arbeit, die in Sachsen geleistet wird. Nur zehn Jahre nach der Gründung haben es kompetente Menschen mit entsprechender finanzieller Ausstattung geschafft, den Klub in der Spitzengruppe der Bundesliga zu etablieren.

Die Mannschaft spielt tollen Fußball, unter dem neuen RB-Trainer Julian Nagelsmann ist ihr viel zuzutrauen . Auch der erste echte Titel wird ziemlich sicher bald in Leipzig gefeiert werden können.

RB Leipzig wird es nicht in die Herzen der Fußballromantiker schaffen

Dieser Klub ist ein mehr oder weniger zufällig in Leipzig beheimatetes Projekt, bei dem Erfolg mit klinischer Präzision auf dem Reißbrett geplant wird. Damit wird es RB nicht in die Herzen der Fußball-Romantiker schaffen. Diese werden sich jedoch darauf einstellen müssen, dass an diesem Verein zukünftig kein Weg vorbeiführen wird.