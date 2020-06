RB Leipzig: Kooperation mit Oostende derzeit nicht geplant

Leipzig. RB Leipzig wird entgegen anderslautender Berichte nicht mit dem belgischen Erstligisten KV Oostende zusammenarbeiten. Laut SPORT BUZZER-Informationen ist ein „wie auch immer gearteter Kooperationspartner derzeit kein Bestandteil der strategischen Planungen“ beim Fußball-Bundesligisten. Gespräche mit dem neuen Oostende-Vereinsboss Gauthier Ganaye gab es keine. Alexander Blessin, der scheidende U19-Trainer der Rasenballer, wechselt zum 1. Juli zum KV in die Jupiler Pro League .

„Eine formelle und offizielle Kooperation ist derzeit nicht der Fall”, hatte ein Vereinssprecher der Belgier gegenüber „RBLive“ gesagt. „Da unser neuer Trainer aber viele Spieler kennt, ist es natürlich möglich, dass einige Spieler in Zukunft zu uns kommen, aber das ist noch keine Gewissheit.” Ganaye erklärte gegenüber dem belgischen Fußballmagazin Sport, die Beziehungen nach Leipzig seien „optimal“.

Oostende-Boss imponiert das Leipziger Fußball-Modell

Der 46-Jährige soll auf Geheiß seines Vereinsbosses in Oostende einen Spielstil einführen, der auf Gegenpressing und offensivem Fußball beruht, und einen Schwerpunkt auf die Talententwicklung legen. Ganaye imponiert das Leipziger Fußball-Modell mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung junger Spieler und die attraktive Spielweise des Bundesliga-Dritten . An sich keine üblen Bedingungen, um für verheißungsvolle Youngster wie Tom Krauß (18) Leihgeschäfte einzufädeln. Das große Ziel der Sachsen bleibt es, dass sich endlich ein eigener Nachwuchskicker im Leipziger Profikader etabliert.

Zusammenarbeit mit Paderborn scheiterte 2019

Die anderen Ableger des globalen Red-Bull-Fußballnetzwerks Red Bull Salzburg, New York Red Bulls und Red Bull Bragantino in Brasilien besitzen alle entweder Farmteams oder zweite Mannschaften, bei denen sie Talente an das oberste Level heranführen können.“ Leipzig hatte seine U23 2017 vom Spielbetrieb abgemeldet.