Markus Krösche zählt RB Leipzigs Profis an: "Fehlt an Überzeugung, an Zielstrebigkeit"

Leipzig. RB-Sportdirektor Markus Krösche kennt das Geschäft von allen Seiten, war Profi, Trainer, ist lizenzierter Fußball-Lehrer, Betriebswirt. Der Mann kennt den Unterschied zwischen Laufhaus und Laufschlauch. Und auch den zwischen Hingabe und Komm‘-ich-heut’-nicht-komm’-ich-morgen. Nach dem 1:2 in Freiburg versammelte der 39-Jährige, der im Sommer Angebote vom Hamburger SV und Schalke hatte, seine Fußballer zum Mitarbeitergespräch (früher: Kadergespräch). Krösche erinnerte die Stars vorm Pokal-Fight in Wolfsburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) an ihren Part der Chose, mahnte absoluten Willen an.

RB ist in der Champions League in der Spur, im DFB-Pokal noch aktiv und in der Liga auf Schlagdistanz zu den Topteams. Es ist noch nix passiert. Das sehe ich anders. Wir haben in der Bundesliga vier Punkte liegen lassen. Mindestens.

Das geht den Menschen wie den Leuten. Leverkusen und Co. machen aktuell ähnliche Rechnungen auf. Ich schaue nur auf uns. Wir haben einen extrem spannenden und begabten Kader. Wir haben einen exzellenten Trainer. Und wir haben alle gemeinsam hohe Ziele. Mit unserem Anspruch müssen wir in Freiburg gewinnen.

Die Freiburger haben Beton angemischt und auf der Couch gesessen, während ihr gegen Zenit rennen musstet. Kevin Kampl, Ibrahima Konaté und Konrad Laimer haben gefehlt. In Freiburg ist es zehn Grad wärmer als im Rest der Republik. Und dann erst dieser fiese kleine, holprige Rasen... Sie können jetzt gerne noch fünf, sechs Gründe aufzählen.

Aber Sie lassen keine gelten. Ich bin kein Freund von Alibis. Was uns zuletzt abgegangen ist, hat nichts mit schweren Beinen, dem Rasen oder Konnys Fehlen zu tun. Es fehlt an der absoluten Überzeugung, an Zielstrebigkeit.

Am berühmt-berüchtigten Killerinstinkt vorm eigenen und gegnerischen Tor. Ja, ist zwar kein schönes Wort, beschreibt das Ganze aber gut. Wir müssen das Tor unbedingt machen wollen. Mit allem, was wir haben. Und wir müssen uns reinhauen, um unser Tor zu verteidigen. Das haben wir in Leverkusen, gegen Wolfsburg und in Freiburg nicht zu 100 Prozent und mit absolutem Willen getan. Wir erwarten 100 Prozent. Keine 90 oder 95.

Julian Nagelsmann nimmt das böse M-Wort nicht in den Mund, spricht von Haltung statt Mentalität. Es ist keine Frage von Lust oder Unlust. Die Jungs sind grundsätzlich absolut in Ordnung, marschieren, spielen Fußball. Es fehlen in manchen Situationen ein paar Prozent. Das war am Samstagabend war auch keine Krisensitzung, sondern eine kritische Bestandsaufnahme. Wir alle hinterfragen uns ständig konstruktiv, was wir besser machen können. Ohne Aktionismus. Jeder Einzelne muss sich permanent überprüfen, ob er alles für den Erfolg tut.

Die Einwechselspieler bringen derzeit auch keine frischen Winde. Wenn man reinkommt, muss es brennen.

Sonst kommt man nicht mehr rein. Ja, das könnte dann durchaus der Fall sein.

Die Freiburger haben Euch den Ball zugespielt, sich zurückgezogen und sich gesagt: So, jetzt habt ihr den Buckel, viel Spaß auch mit der Kugel! Gibt es ein Gegengift gegen überbordenden Ballbesitz? Wir müssen den nächsten Entwicklungsschritt machen, mit allen Facetten eines Fußballspiels klarzukommen. Und wenn wir gegen einen tief stehenden Gegner verlieren, hat das in erster Linie mit uns und nicht mit der Herangehensweise der anderen Mannschaft zu tun.

Könnte eine Light-Variante des lebensbejahenden Nagelsmann-Fußballs helfen? Wir werden unsere Art und Weise des Fußballs – offensiv, mit guten Balleroberungen, schnellem Umschaltspiel - nicht dramatisch verändern. Was aber natürlich nicht ausschließt, dass wir uns unter Julian im Bereich Ballbesitz bei tiefstehenden Gegnern verbessern und damit auch den nächsten Schritt machen werden.

RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche sieht die letzten Auftritte der Roten Bullen kritisch © Dirk Knofe - Picturework.eu

Könnte es sein, dass es dem Team an filigranen Technikern mangelt, um die Symbiose zwischen Ralf Rangnicks und Julian Nagelsmanns Fußball zu vollziehen? Nein, die Mannschaft hat die Qualität und das auch schon nachgewiesen. Dass das ein Prozess ist und es auch mal ruckeln wird, war uns klar. Grundsätzliche Zweifel an unserem Weg haben wir nullkommanull.

Wie nehmen Sie in diesen Tagen Julian Nagelsmann wahr? Als eine Mischung aus Fokussiertheit und Lockerheit. Er ist an Jahren jung, hat aber schon viel Erfahrung. Das gesamte Trainerteam macht einen Topjob.

Wolfsburg ist noch ungeschlagen. Wenn diese Serie den Mittwoch überdauert, seid Ihr raus aus dem Pokal. Jeder Lauf endet irgendwann. Wir wollen in die nächste Runde.

