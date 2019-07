RB Leipzigs Diego Demme, Kevin Kampl & Co. absolvieren Laktattests zum Trainingsauftakt

Leipzig. Es geht wieder los. Am Freitagnachmittag haben die ersten Profis von RB Leipzig ihre für die Leistungssteuerung wichtigen Laktattests absolviert. Mit dabei war im Trainingszentrum am Cottaweg neben bekannten Gesichtern wie Diego Demme, Nordi Mukiele und Kevin Kampl Sommerneuzugang Luan Candido. Auch Jean-Kevin Augustin, der in der Sommerpause bei Instagram mehrfach Bilder von seinen Fitness-Einheiten gepostet hatte, war mit von der Partie. In der Vorsaison war der Stürmer noch negativ aufgefallen, weil er die vom damaligen Trainer Ralf Rangnick verordneten Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Unter dem neuen Coach Julian Nagelsmann scheint der Franzose nun topfit in die Saison starten zu wollen.

Noch nicht mit an Bord waren am Freitag jene Spieler, die zum Beginn der Saisonpause mit ihren Nationalmannschaften aktiv waren. Sie werden in den kommenden Tagen zurückerwartet. Noch länger sind Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano und Lukas Klostermann im Urlaub. Alle drei spielten bis vor kurzem mit ihren Nationalteams bei der U21-Europameisterschaft und werden erst nach dem einwöchigen Trainingslager im österreichischen Seefeld bei der Mannschaft erwartet.

Gleiches gilt für Marcelo Saracchi, der mit der Nationalmannschaft Uruguays bei der Copa America gespielt hat und im Viertelfinale an Peru gescheitert ist. Noch unklar ist, wann Amadou Haidara wieder dabei sein wird. Der Mittelfeldspieler bestreitet mit Mali am Montag zunächst das Achtelfinale des Afrika-Cups gegen die Elfenbeinküste. Für die restlichen Roten Bullen startet nach den bevorstehenden Leistungstests am kommenden Montag die eigentliche Saisonvorbereitung mit einem öffentlichen Training (10.30 Uhr). Bereits am nächsten Freitag (18 Uhr) findet am Cottaweg der erste Test gegen den FC Zürich statt, bevor am darauffolgenden Sonntag das Trainingslager beginnt.

