RB Leipzig landet personellen Coup: Lukas Klostermann verlängert

Leipzig. RB Leipzig hat auf der personellen To-Do-Liste einen dicken Hacken gemacht. Nationalspieler Lukas Klostermann hat seinen bis Juni 2021 laufenden Vertrag bei den Messestädtern verlängert, unterschrieb einen neuen Kontrakt 2024. Der Bundesliga-Herbstmeister hatte bereits am Morgen begonnen, via Twitter Spannung aufzubauen, postete immer wieder kleine Videos, in denen Teamkameraden und RB-Mitarbeiter einem mysteriösen Mann im Off zur Vertragverlängerung gratulierten.