RB Leipzig lässt Hwang nicht ziehen: „Wechsel ergibt keinen Sinn“

Leipzig. Hee-chan Hwang bleibt weiterhin ein Roter Bulle. Zumindest in der aktuellen Transferperiode darf der 25-Jährige RB Leipzig nicht verlassen. „Ich hatte gestern mit ihm ein langes Gespräch“, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. „Wenn wir nicht noch zwei Stürmer holen, wovon ich nicht ausgehe, ergibt es aus seiner und auch unserer Sicht keinen Sinn, ihn abzugeben“, so der Bullen-Coach.

