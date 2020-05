RB Leipzig lässt seine Spieler auf Coronavirus testen

Die Profis von Fußball-Bundesligist RB Leipzig wurden am Freitagvormittag auf das neuartige Coronavirus getestet. Eine Voraussetzung, um das reguläre Mannschaftstraining kommende Woche wieder aufzunehmen. Auch Geschäftsführer Oliver Mintzlaff will eine Probe abgeben, wie er in einer Videokonferenz am Freitag erklärte.