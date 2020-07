RB Leipzig lässt Talent Holm zu Vitoria Guimaraes ziehen

Der 19-Jährige war 2017 für gut eine halbe Million Euro von Strömsgodset IF nach Leipzig gewechselt. Holm, Sohn des früheren Bundesliga-Profis David Nielsen, schoss in der abgelaufenen Saison der Junioren-Bundesliga sieben Tore in 18 Spielen und traf zudem dreimal in der UEFA Youth League. Seine Ablösesumme wurde auf 50 Millionen Euro festgeschrieben - eine ungewöhnlich hohe Summe für einen Nachwuchsathleten.