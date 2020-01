RB Leipzig legt los - Erster startet als Letzter in die Vorbereitung

Leipzig. Timo Werner genoss die Sonne in Miami, Marcel Sabitzer entspannte am Malediven-Strand, Diego Demme zog es nach Neapel - die Profis von Tabellen führer RB Leipzig haben im kurzen Urlaub über den Jahreswechsel kräftig Flugmeilen gesammelt. Von Montag an werden wieder Kilometer abgespult, denn Coach Julian Nagelsmann bittet um 11.00 Uhr zum Trainingsauftakt. Damit nimmt der Erste als Letzter seine Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga auf und ist neben Paderborn der einzige Club, der auf ein Trainingslager verzichtet.

Für RB ist es gleichzeitig der Beginn einer Reifeprüfung, die sich bis zum Saisonende im Mai ziehen wird. Die junge Mannschaft muss zeigen, wie titelreif sie schon ist und wie sie die Belastung wegsteckt, auch in der Rückrunde in Bundesliga, Champions League und Pokal vertreten zu sein. Nach außen hin geben sich die Spieler beim Thema Meisterschaft gelassen. „Es ist zu früh, darüber zu reden. Ich denke, wir entwickeln uns sehr gut. Aber ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, dass wir Meister werden oder Meister werden wollen“, sagte Demme kürzlich der „Welt“.

Peter Gulacsi: Zwei Fehler in der gesamten Vorrunde - kann man so machen. Stabil hoch drei, der hoch sympathische Ungar. Bleibt für immer. Note 2. ©

DURCHKLICKEN: So hat sich die RB-Elf in der Hinrunde geschlagen

Poker um Henrichs

Damit Nationalspieler Marcel Halstenberg auf der linken Abwehrseite nicht zum Alleinunterhalter wird, soll Benjamin Henrichs kommen . Mit dem Defensiv-Allrounder ist RB sich einig, mit dessen Club AS Monaco noch nicht. Der Verein aus dem Fürstentum verlangt 25 Millionen Euro Ablöse, die Zahlungsbereitschaft von RB liegt bei 20 Millionen. Über das Wochenende ging der Poker weiter, Monaco ließ Henrichs am Samstag im Pokal beim 2:1 gegen Reims durchspielen.

Julian Nagelsmann strafte seine Zweifler bereits am ersten Spieltag mit einem 4:0 in der hitzigen Atmosphäre bei Aufsteiger Union Berlin Lügen und setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Die angestrebte Mischung aus RB-DNA und Nagelsmann Offensivfußball griff schon überraschend gut ineinander und die Ergebnisse stimmten auf Anhieb. © GEPA Pictures

Thema: Ballbesitz

Und so wird Nagelsmann erst einmal mit den alten Bekannten auskommen und in der Vorbereitung vor allem am Thema Ballbesitz arbeiten. „Man merkte zuletzt, dass wir das lange nicht trainieren konnten. Und wenn man etwas nur in der Theorie bespricht und nicht praktisch umsetzt, wird es einfach schlechter“, sagte Nagelsmann. Geplant ist lediglich ein Testspiel, das am 11. Januar auf dem Trainingsgelände ausgetragen werden soll.