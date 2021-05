Leihen enden im Sommer: Was wird aus Saracchi, Lookman und Candido?

Leipzig. Die Roten Bullen haben aktuell zehn Spieler verliehen. Für drei von ihnen endet die Leihe im Sommer. Ademola Lookman (Fulham FC), Marcelo Saracchi ( Galatasaray Istanbul ) und Luan Candido (Red Bull Bragantino) gehören zur neuen Saison wieder zum Kader des Bundesligisten. Alle drei Leihen enden am 30. Juni. Dass allerdings alle drei Akteure auch an den Cottaweg zurückkehren, darf bezweifelt werden.

Lookman mit Fulham vor dem Abstieg

Lookman wechselte am 30. September des vergangenen Jahres auf die Insel. Bei den Londonern konnte der 23-Jährige mehr erreichen, als in den Monaten zuvor bei RB. War er 2019/20 in wettbewerbsübergreifend 13 Einsätzen ohne Tor und Vorlage geblieben, lief er beim Fulham FC bislang 30 Mal auf. Vier Tore sowie vier Vorlagen gingen in der Premiere League auf sein Konto.