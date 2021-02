RB Leipzig gegen Liverpool: Budapest "eine der Städte, wo es stattfinden kann"

Gelsenkirchen. "Natürlich ist es etwas unglücklich, wie es gelaufen ist." Mit diesen Worten hat sich am Samstag erstmals RB Leipzig Sportdirektor Markus Krösche zu den Problemen rund um das Champions-League-Heimspiel gegen den FC Liverpool geäußert. Im Interview mit dem TV-Sender Sky kündigte er eine Entscheidung "in den nächsten Tagen" an. Das ist auch nötig. Denn laut den UEFA-Regularien müssen die Messestädter, die Gastgeber des Hinspiels am 16. Februar sind, dem europäischen Verband bis zum kommenden Montag mitteilen, wie sie mit der Partie verfahren wollen. Anzeige

Da bis zum 17. Februar eine bundesweite Einreisesperre für Menschen aus Corona-Mutationsgebieten besteht, darf die Elf aus Liverpool nicht nach Leipzig reisen. Eine von RB beantragte Ausnahmegenehmigung hatte die Bundespolizei nach Rücksprache mit dem Bundesinnenministerium am Donnerstag abgelehnt. Der Grund: Die entsprechende Verordnung sieht zwar einige wenige Ausnahmen von der Einreisesperre vor, diese treffen aber nicht auf Profisportler auf dem Weg zu Wettkämpfen zu. Krösche ließ nun durchblicken, dass man schon mit einem negativen Bescheid gerechnet habe: "Als wir den Antrag auf Sondergenehmigung gestellt haben, waren wir natürlich nicht tatenlos."