RB Leipzig, Liverpool und die UEFA: Das sagt Julian Nagelsmann zum Heimspiel auswärts

Nagelsmann versucht, das Thema mit all seinen "Nebenkriegsschauplätzen" nicht an sich heranzulassen. "Ich möchte mich auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Das gehört nicht dazu. Ich kann das nicht selbst organisieren oder festlegen.", sagte er. "Wir werde es annehmen, wie es am Ende entschieden wird, werden uns gut auf das Spiel vorbereiten und das Beste aus der Situation machen."

Ausweichspielstätte wohl gefunden: RB Leipzig peilt Spiel gegen Liverpool in Budapest an

Diese Situation empfinden zahlreiche RB-Fans als ungerecht, wenn man den Diskussionen in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Twitter glauben darf. Kernpunkt der Kritik: Die UEFA lasse den Verein im Stich. Tatsächlich hat der europäische Fußball-Dachverband, der die Königsklasse ausrichtet, eigens für die KO-Runde des Wettbewerbs seine Regularien angepasst. Das bestätigte eine Sprecherin am Montag auf SPORTBUZZZER-Nachfrage. Diese Festlegungen stellen den Verband quasi von jeglicher Verantwortung frei und nehmen den jeweiligen Gastgeber einer Partie in die Pflicht. Der ist angehalten, sich im Falle entgegenstehender gesetzlicher Vorgaben, bei den zuständigen Behörden um eine Ausnahme zu bemühen. Scheitert das, muss der Verein andere Möglichkeiten ergreifen, in letzter Instanz eine Ausweichspielstätte in einem anderen Mitgliedsland der UEFA suchen. Klappt auch das nicht, wird die Partie 0:3 gewertet, und zwar gegen den Gastgeber. Was im Fall von RB Leipzig besonders kurios scheint, da die Messestädter ja gar nicht "Verursacher" des Problems sind.