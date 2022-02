RB Leipzigs Klostermann vor Duell mit dem FC Bayern: "Wir sind in der Abwehr eines der stabilsten Teams!"

Leipzig. Er gehört nicht nur zu den Dauerbrennern am Cottaweg, schließlich trägt Lukas Klostermann seit 2014 das RB-Trikot. Er gehört auch zu den schwer Verzichtbaren. Heißt: Wenn der 25-Jährige fit ist, kommt er auch zum Einsatz. LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph hat mit dem Verteidiger über Spaß bei der Arbeit, Abwehrkollegen und die besonderen Herausforderungen des Bayern-Spiels gesprochen. Anzeige

SPORTBUZZER: Sie konnten jetzt zwei Wochen fast komplett trainieren. Was waren die wesentlichen Inhalte der Arbeit auf dem Platz? Lukas Klostermann: Es war relativ viel Detailarbeit. Wir konnten die Themen vorher ja immer nur ein- oder zweimal ansprechen, seien es jetzt offensive Abläufe oder defensive Themen. Das haben wir jetzt alles nochmal detailliert besprochen und dann auch auf dem Platz trainiert. Insofern haben uns die zwei Wochen nochmal ein ganzes Stück nach vorn gebracht.



Im Vergleich zu den Vormonaten: Was hat sich aus Ihrer Sicht unter Domenico Tedesco geändert? Zuallererst natürlich, dass wir vier Spiele am Stück erfolgreich waren. Denn darauf kommt es am Ende an. Ich denke, wir sind alle selbstkritisch genug zu wissen, dass da trotzdem noch nicht alles perfekt war. Grundsätzlich sind wir aber auf einem guten Weg.

Dem Trainer wird nachgesagt, einen destruktiven Fußball spielen zu lassen, der rein auf das Ergebnis orientiert ist. Wie sehen Sie das? Das würde ich so nicht unterschreiben. Wenn wir destruktiven Fußball spielen würden, würde es uns als Spielern deutlich weniger Spaß machen. Mir macht es sehr viel Spaß. Wir wollen viel den Ball haben, trotzdem setzen wir aber auch auf schnelle Konter und Umschaltmomente Am Ende schauen wir aber natürlich immer auf den jeweiligen Gegner, um dessen vermeintliche Schwächen besser ausnutzen zu können.

Hat es unter Jesse Marsch weniger Spaß gemacht? Mir persönlich nicht. Aber es macht natürlich grundsätzlich mehr Spaß, wenn man viele Spiele gewinnt. Wir hatten vereinzelt immer wieder gute Spiele dabei, haben es aber nicht geschafft, eine Konstanz zu entwickeln. Das ist aber sehr wichtig, wenn man die Ziele hat, die wir haben. Da reicht es nicht, wenn du einmal super spielst und bei der nächsten Partie nicht mehr so viel auf den Platz bekommst.

Wann haben SIe das erste Mal gespürt, dass es mit Jesse Marsch nicht funktionieren wird? Das ist schwierig. Ich hatte nicht so früh solche Gefühle, weil wir zwischendrin eben immer wieder diese Spiele hatten, die sehr gut waren. Zum Beispiel wenn ich an die Partie in Brügge denke oder die zwei gegen PSG. Da haben wir es gut gemacht. Das war für mich ein Zeichen, dass wir es als Mannschaft können. Ich finde es als Spieler auch eigentlich den falschen Ansatz zu fragen, ob das überhaupt das Richtige ist. Erstens treffe ich diese Entscheidung am Ende des Tages nicht. Zweitens bin ich davon überzeugt, dass es einen positiveren Effekt auf alle anderen hat, wenn man aufgeschlossen an Sachen herangeht und nicht alles sofort in Frage stellt. Das war der Weg, den ich gegangen bin.

Was hat sich für Sie persönlich unter Domenico Tedesco geändert? Natürlich ist zum Beispiel die Ansprache bei jedem Trainer etwas anders. Jeder setzt andere Schwerpunkte. Aber für mich persönlich hat sich eigentlich nicht viel geändert.

In der Abwehr gab es im Sommer mit Mohamed Simakan und Josko Gvardiol zwei sehr junge Zugänge. Wie beurteilen Sie ihre Entwicklung? Anzeige Sehr positiv. Sie haben sich sehr schnell eingefügt, haben echt gute Leistungen gezeigt. Sie konnten uns sehr schnell weiterhelfen. Wir sind in der Abwehr eines der stabilsten Teams. Die beiden machen einen tollen Job bei uns.

Gibt es etwas, das Sie von beiden lernen können? Vielleicht eine neue Sprache (lacht). Pauschal fällt mir nicht direkt was ein, was aber nicht heißt, dass ich nichts von ihnen lernen kann.

Am Samstag geht es zu Bayern München. Was braucht es für RB, um Zählbares mitzunehmen? Grundsätzlich eine sehr gute Leistung von uns gegen die beste Mannschaft in Deutschland. Wir werden top vorbereitet sein müssen und ich habe ein gutes Gefühl, dass es so sein wird. Ich denke, mit unserer Qualität haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance zu gewinnen. Wir wollen mutig auftreten. Auch wenn die Statistik eher nicht für uns spricht, haben wir in der Vergangenheit schon gezeigt, dass wir auch gegen Bayern München sehr gute Leistungen abliefern können. Darauf wird es ankommen.

Wie verteidigt man gegen Robert Lewandowski, Leroy Sané und Co.? Am Ende des Tages so wie gegen jeden anderen Bundesligaspieler auch. Es ist natürlich schon so, dass gegen solche Gegenspieler der eine oder andere Fehler ein bisschen härter oder direkter bestraft werden kann. Da darf man sich nicht viel erlauben. Aber wir spielen ja nicht das erste Mal gegen sie. Ihre Stärken sind uns bekannt.