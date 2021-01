Bundesliga kompakt: RB Leipzig blamiert sich in Mainz - Silva und Jovic lassen Frankfurt jubeln

Mainz 05 - RB Leipzig 3:2 (2:2) Die Verfolgung von Spitzenreiter FC Bayern ist bei RB Leipzig am Samstag arg ins Stocken geraten. Der Tabellenzweite blamierte sich mit einem 2:3 (2:2) beim Vorletzten Mainz 05 und hat weiterhin vier Punkte Rückstand auf die Münchner. Mit einem Sieg am Sonntag bei Schlusslicht Schalke 04 könnte der Rekordmeister allerdings schon um satte sieben Zähler enteilen. Dabei hatte die Partie in Mainz für RB eigentlich gut begonnen. Tyler Adams besorgte die Führung (15.), Marcel Halstenberg (30.) konterte den zwischenzeitlichen Ausgleich von Moussa Niakhaté (24.). Doch die zuvor in zehn Pflichtspielen sieglosen Platzherren gaben nicht auf. Erneut Niakhaté (35.) und Leandro Barreiro (50.) drehten die Partie und sorgten für den ersten Dreier im vierten Spiel unter Neu-Trainer Bo Svensson. Anzeige

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:5 (1:3) Eintracht Frankfurt hat seine derzeit glänzende Form einmal mehr bestätigt. Die in der Bundesliga seit dem 11. Dezember ungeschlagenen Hessen gewannen bei Arminia Bielefeld mit 5:1 (3:1), holten aus den vergangenen sieben Partien insgesamt 17 Punkte und untermauerten eindrucksvoll ihre Europapokal-Ambitionen. Torjäger André Silva, der in der Startelf erneut den Vorzug vor Rückkehrer Luka Jovic erhalten hatte, per Doppelpack (25. und 33.) sowie Filip Kostic (27.) sorgten schon vor der Pause und innerhalb von acht Minuten für klare Verhältnisse. Bielefeld, das nicht an die gute Leistung beim 3:0 unter der Woche gegen den VfB Stuttgart anknüpfen konnte und weiter im Tabellenkeller steht, hatte im ersten Durchgang als Antwort nur ein Tor von Sergio Cordova parat (36.). Nach dem Seitenwechsel traf die Arminia durch Joakim Nilsson auch noch ins falsche Netz (51.). Der inzwischen eingewechselte Jovic besorgte dann das fünfte Eintracht-Tor (75.).

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1) Bayer Leverkusen bleibt in seinen Leistungen weiterhin extremen Schwankungen unterworfen. Vier Tage nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund konnte die Werkself den Schwung aus einem Sieg einmal mehr nicht mitnehmen und unterlag dem VfL Wolfsburg in einem direkten Duell um einen der Champions-League-Plätze mit 0:1 (0:1). Das entscheidende Tor für die nun seit vier Spielen unbezwungenen Gäste köpfte Ridle Baku in der 35. Minute. In der Tabelle sind beide Mannschaften nun mit jeweils 32 Zählern punktgleich. Leverkusen liegt auf dem dritten, Wolfsburg auf dem vierten Rang.

SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:1 (2:1) Nach einer "Auszeit" in den vergangenen beiden Spielen hat der SC Freiburg am Samstag wieder mit den Siegen begonnen. Die Breisgauer, die zwischen dem elften und 15. Spieltag mit fünf Dreiern nacheinander für einen Vereinsrekord gesorgt hatten und danach zweimal ohne Erfolg geblieben waren, bezwangen den VfB Stuttgart mit 2:1 (2:1) und hielten damit Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen. Dabei waren die Gäste durch Silas Wamangituka in Führung gegangen (7.), doch Ermedin Demirovic (24.) und Woo-Yeong Jeong (37.) schlugen noch vor der Pause zurück. Für den VfB, bei dem Nicolas Gonzalez in der 45. Minute einen Foulelfmeter kläglich in die Arme von SCF-Keeper Florian Müller schoss, war es nach dem 0:3 unter der Woche bei Arminia Bielefeld der zweite Dämpfer binnen weniger Tage. Für einen Rang im gesicherten Tabellenmittelfeld reicht es dennoch weiterhin.