Dank eines überzeugenden 5:0 beim FC Brügge hat sich RB Leipzig in eine gute Ausgangsposition im Rennen um Platz drei und damit die Qualifikation für die Europa League gebracht. Gegen Premier-League-Spitzenklub Manchester City sind die Sachsen am Dienstag (18.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) im abschließenden Champions-League -Gruppenspiel dennoch gefordert. Denn im Fernduell mit dem punktgleichen Brügge ist noch nichts entschieden. Hinzu kommen die argen Nebengeräusche durch die Entlassung von Cheftrainer Jesse Marsch nach der Bundesliga-Niederlage gegen Union Berlin (1:2)

Für Manchester City ist das Auswärtsspiel in Leipzig indes nicht viel mehr als ein Schaulaufen. Die Schützlinge von Star-Trainer Pep Guardiola wurden ihrer Favoritenrolle in Gruppe A gerecht, verwies Paris Saint-Germain auf Platz zwei und steht bereits vor dem finalen Gruppenspiel als Tabellenerster fest. Auch auf nationaler Ebene geht es für die Citizens nicht besser: Nach dem Chelsea-Patzer gegen West Ham (2:3) und dem eigenen Erfolg beim FC Watford (3:1) führt der amtierende Meister das Tableau der englischen Eliteliga an. Mit breiter Brust geht es also nach Leipzig.