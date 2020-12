RB Leipzig auf Achtelfinal-Kurs: Früher Doppelpack schockt Manchester United

RB Leipzig hat die Zeichen im Duell mit dem direkten Rivalen Manchester United früh auf Achtelfinal-Einzug gestellt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann legte gegen Englands Rekordmeister von Beginn an hohes Tempo vor und musste nur knapp zwei Minuten lang auf die erste Belohnung warten. Auf Zuspiel von Marcel Sabitzer versenkte Angelino den Ball per Flachschuss und humorlos im Netz der konsternierten Gäste. Der Spanier bewies damit einmal mehr seine Torgefährlichkeit. In der laufenden Saison war es bereits sein siebtes Tor im 17 Pflichtspieleinsatz des Außenverteidigers.

