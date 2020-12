RB Leipzig gegen Manchester United live im TV und Online-Stream sehen

Es kommt zum Showdown am finalen Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. In Gruppe H um den deutschen Vertreter RB Leipzig kämpfen neben den Sachsen auch Manchester United und Paris St.-Germain um den Einzug ins Achtelfinale. Alle drei Teams sind vor der letzten Partie punktgleich. Leipzig hat den Sprung in die K.o.-Phase am Dienstag im direkten Duell mit Manchester in der eigenen Hand (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Beim Hinspiel ( 0:5 ) war das Team von Julian Nagelsmann gegen die Red Devils noch chancenlos, jetzt kann ein Erfolg sogar für das Aus der Engländer sorgen.

Und die Leipziger gehen mit Rückenwind in das entscheidende Spiel mit der Mannschaft von der Insel. Denn zuletzt bot man Tabellenführer FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel Paroli und kam am Ende zu einem respektablen 3:3. "So eine Leistung gibt Aufschwung für die Partie gegen Manchester United. Es gibt einem Team immer ein gutes Gefühl, wenn man gegen eine europäische Top-Mannschaft so einen starken Auftritt hinlegt", lobte Trainer Julian Nagelsmann und fügte an: "Die Jungs können marschieren und sind richtige Maschinen, dem müssen sie sich bewusst werden hinsichtlich des wichtigen Spiels am Dienstag."