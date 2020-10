Mit Ibrahima Konaté: So startet RB Leipzig ins Gastspiel bei Manchester United

Manchester. Julian Nagelsmann setzt beim ersten Auswärtsauftritt in der Champions-League-Saison bei Manchester United auf Angriff, bringt neben drei offensiven Mittelfeldspielern in Person von Yussuf Poulsen eine Spitze. Im Vergleich zu RB Leipzigs 2:0-Erfolg gegen Istanbul Basaksehir in der Vorwoche ändert der Coach seine Startformation auf zwei Positionen. Eine davon: Für Nordi Mukiele rückt Ibrahima Konaté ins Aufgebot. Es ist der erste Einsatz von Beginn an für den Franzosen in dieser Saison. Er laborierte lange an einer Blessur am Hüftbeuger.