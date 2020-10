RB Leipzig viel zu stark: Auch Neu-Trainer Baum kann Schalke-Abwärtstrend nicht stoppen

Beim FC Schalke 04 ist auch unter Manuel Baum keine Besserung eingetreten. Der kriselnde Traditionsklub verlor im ersten Spiel mit dem neuen Trainer an der Linie deutlich mit 0:4 (0:3) beim neuen Tabellenführer RB Leipzig und bleibt damit Schlusslicht der Bundesliga. Wer nach der Trennung von David Wagner unter dessen Nachfolger auf eine Leistungssteigerung von S04 gesetzt hatte, wurde enttäuscht: Schalke hatte starken Leipzigern vor allem in der ersten Halbzeit nichts entgegenzusetzen. Zur Pause lag RB vor 8500 Zuschauern in der Red Bull Arena nach einem Eigentor von Can Bozdogan (31.) und weiteren Treffern von Angelino (35.) und Willi Orban (45.+2) bereits klar vorn. Im Anschluss verwaltete Leipzig die Führung und spielte sich weitere Chancen heraus - blieb im Abschluss aber zu ungenau. Marcel Halstenberg (80.) besiegelte mit einem Foulelfmeter den Endstand. Schalke hat nach drei Partien die Horror-Bilanz von 0 Punkten und 1:15 Toren auf dem Konto.

Die Schalker versuchten im ersten Bundesliga-Spiel von Schiedsrichter Florian Badstübner frühzeitig offensive Akzente zu setzen, Serdar schoss drüber (5.). Leipzig offenbarte allerdings die bessere Spielanlage, kam zunächst aber nicht durch die dicht gestaffelte S04-Abwehr. Oft wurde RB gefährlich, wenn Forsberg involviert war. Ein erster Schuss des wiedererstarken Schweden wurde allerdings geblockt (13.). Die bis dahin dickste Chance hatte Angelino, der nach einer Nkunku-Flanke allerdings nicht mehr richtig dran kam (17.).

Bitter für Baum: der Trainer musste frühzeitig wechseln, der verletzte Serdar konnte nicht weitermachen, wurde nach 23 Minuten durch Bozdogan ersetzt. Der Youngster war kurze Zeit später mittendrin - allerdings im eigenen Sechzehner: Olmo bediente Forsberg, der in die Mitte querlegen will. Sein von Nastasic abgefälschter Ball wurde von Bozdogan unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht - ein Eigentor (31.). Nur vier Minuten später erhöhte Angelino nach einer mustergültigen Nkunku-Hereingabe gegen nun defensiv schicksalsergebene Schlaker auf 2:0 (35.), es ist die Vorentscheidung.

Leipzig schaltet im zweiten Durchgang einen Gang zurück

Schalke ließ offensiv fast jegliche Gefahr vermissen, was den Leipzigern beim Verwalten der Führung sehr zupass kam. Haidara hatte das 3:0 nach einer traumhaften Kombination auf dem Fuß, schoss aber drüber (43.), in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte Ex-Kapitän Orban per Kopf dann zur endgültigen Entscheidung (45.+2). Für Schalke ging es nach dem soliden Anfang nun ausschließlich um Schadensbegrenzung.