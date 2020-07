Bundesliga-Markwerte aktualisiert: RB Leipzig legt um rund 23 Millionen Euro zu

Leipzig. Nach dem durch die Corona-Pandemie verursachten Marktwertschnitt im April, geht es zumindest für einige Profis von RB Leipzig wieder aufwärts. Das geht aus dem Update der Spezialisten von transfermarkt.de hervor, das am Mittwochmittag veröffentlicht wurde. Das größte Plus verzeichnet dabei Verteidiger Lukas Klostermann , dessen Marktwert von 28 auf 35 Millionen Euro nach oben schnellte. Der 24-Jährige hatte seinen Vertrag beim Bundesliga-Dritten erst Anfang Mai vorfristig um drei Jahre bis 2024 verlängert .

So werden die Marktwerte berechnet:

Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Bundesliga wir zweimal jährlich einem kompletten Update unterzogen wird, einmal in den Sommermonaten, einmal in der Winterpause. Das jetzt erfolgte Update ist das erste seit dem Marktwert-Schnitt Anfang April. Diesmal stehen vor allem Talente und Spieler im Fokus, die ihren Status zuletzt verbessert haben oder mit neuen Klubs in Verbindung gebracht werden.