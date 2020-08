RB Leipzig meldet Hugo Novoa für Champions League nach

Leipzig. RB Leipzig verzichtet auf die Nachmeldung von zwei Spielern für das Champions-League-Finalturnier in Lissabon. Nur Angreifer Hugo Novoa (17) hat der Viertelfinalist auf seine Nachmeldeliste gesetzt, wie die Uefa am Dienstag bekannt gab. Der Teenager war 2019 von Deportivo La Coruna in die U17 von Rasenballsport gewechselt und rückt nun in die U19 auf. In der kommenden Saison trainiert der Landsmann von Dani Olmo, Angelino und Torwart-Neuzugang Josep Martinez regelmäßig bei den Profis mit.