RB Leipzig mit Bayern-Schub ins Schlüsselspiel gegen Manchester

München/Leipzig. Mehr Schubkraft für RB Leipzig vor dem Schlüsselspiel gegen Manchester United geht fast nicht. Nach 379 torlosen Minuten in München wird die Bayern-Abwehr endlich überwunden - und das gleich dreifach. Beim spektakulären 3:3 landet RB zwar keinen Sieg, zeigt jedoch, was es schon am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen Manchester United zum Weiterkommen in der Champions League unbedingt braucht: Gnadenlos Effektivität. In München waren drei der vier Schüsse auf das Tor von Manuel Neuer drin. Anzeige

"So eine Leistung gibt Aufschwung für die Partie gegen Manchester United. Es gibt einem Team immer ein gutes Gefühl, wenn man gegen eine europäische Top-Mannschaft so einen starken Auftritt hinlegt", sagte RB-Coach Julian Nagelsmann und lobte: "Die Jungs können marschieren und sind richtige Maschinen, dem müssen sie sich bewusst werden hinsichtlich des wichtigen Spiels am Dienstag."

DURCHKLICKEN: Bilder zum RB-Gastspiel bei Manchester United Letztlich chancenlos war RB Leipzig beim deutlichen 0:5 gegen Manchester United. Das Team von TrainerJulian Nagelsmann zeigte gerade im zweiten Spielabschnitt eine enttäuschende Vorstellung und ergab sich in ihr Schicksal. ©

Nagelsmann, der im Vergleich zum 4:3 in Istanbul auf drei Positionen umstellte und mit Justin Kluivert und Christopher Nkunku zwei Torschützen neben Tyler Adams ins Team rotierte, muss in der Abwehr ohnehin umstellen. Dayot Upamecano ist gelbgesperrt. Daher spricht alles für Willi Orban. Die Stabilisierung der Deckung wird für Nagelsmann das größte Problem werden. "Die beiden Gegentore in der ersten Halbzeit haben mich etwas geärgert, aber das ist am Ende die Qualität der Bayern", meinte der 33-Jährige. Dennoch wolle er daran "arbeiten, dass wir in Zukunft wieder weniger Gegentreffer zulassen."

Forsberg in Hochform

Denn die die Briten reisen mit viel Offensivschwung nach Leipzig. Immerhin überrannten die Red Devils am Samstag West Ham United trotz eins 0:1-Rückstandes innerhalb von 13 Minuten dank der Treffer von Paul Pogba (65.), Mason Greenwood (68.) und Marcus Rashford (78.). Genau dieser Rashford erzielte als Joker im Hinspiel in den letzten 16 Minuten drei Tore beim 0:5 von RB im Old Trafford. Es war die höchste Niederlage von RB im europäischen Wettbewerb.



Daher brennt RB auf dieses Spiel. Kapitän Marcel Sabitzer lobte den Matchplan von Nagelsmann, blieb aber mit Blick auf die Herkules-Aufgabe in der Königsklasse selbstkritisch. "Wir werden die Tage genau analysieren, was wir nicht ganz so gut gemacht haben. Wir wollen die K.o.-Runde um jeden Preis erreichen. Wir sind heiß auf das Spiel. Ich bin überzeugt davon, dass wir Manchester United schlagen können."

So sieht es auch der gerade in Hochform spielende Emil Forsberg. Erstmals traf er in der Bundesliga per Kopf. "Es war geil auf dem Platz stehen zu dürfen. Für solche Spiele lebt man als Fußball-Profi", sagte er und betonte: "Natürlich merkt man die vielen Spiele in den Beinen. Aber ich liebe Fußball und will jeden Tag spielen. Wir sind ein gutes Team, das immer positiv denkt."

Sieg nahezu Pflicht

Neben Forsberg, der in der 48. Minute RB zur 3:2-Führung in München köpfte, trafen noch Christopher Nkunku (19.) - der Nationaltorhüter Neuer in Leere grätschen ließ - und Justin Kluivert (36.). Es war das erste Pflichtspieltor des 21-jährigen Niederländers für RB in seinem vierten Bundesligaspiel. Damit hat nach dem 4:3-Siegtreffer von Alexander Sörloth in Istanbul der zweite Neuzugang im RB-Angriff seine Torflaute beendet. Diese Schubkraft kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.