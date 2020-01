RB Leipzig mit dem Inklusionspreis "Brückenschlag" geehrt

Leipzig. „Für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben“, so der Hauptgeschäftsführer der BBW-Leipzig-Gruppe Tobias Schmidt. Sein Unternehmensverband setzt sich dafür ein, dass Inklusion auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft ermöglicht wird. Jedes Jahr verleiht die BBW-Gruppe auf ihrem Neujahrsempfang den Inklusionspreis „Brückenschlag“. So auch am 28. Januar.

Fairness im Sport und im Leben

Zu Empfang und Preisverleihung waren rund 300 Gäste in die Mensa des Berufsbildungswerks nach Knautkleeberg gekommen. Unter ihnen Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) und Arbeitsagentur-Vorsitzender Steffen Leonhardi. Den Gästen wurde ein buntes Programm geboten: Gebärdenpoet Matthias Mauersberger trat auf, ebenso der Gebärdenchor und die Tanzgruppe des Berufsbildungswerkes. Im Publikum waren so einige rot-weiße Schals und Rote-Bullen-Fan-Shirts zu erkennen. Denn der Preisträger heißt in diesem Jahr RB Leipzig.

„Es geht um Fairness im Sport, wie auch im richtigen Leben", betonte Tobias Schmidt. Bereits zum 15. Mal wird der „Brückenschlag“ dieses Jahr verliehen. Ausgezeichnet werden Unternehmen und Institutionen, die sich in besonderer Weise für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen oder sozialer Benachteiligung einsetzten. Wie RB Leipzig. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2009 macht sich der Erstligist mit speziellen Angeboten für Menschen mit Behinderung stark. So ist die Leipziger Red Bull Arena barrierefrei zu erreichen. Für gehörlose Zuschauer gibt es Gebärdensprachdolmetscher, außerdem liegen Spielhefte in Brailleschrift aus und auf einigen Sitzplätzen werden die Spiele für blinde Menschen vertont übersetzt

Bei RB wird Inklusion groß geschrieben

Dieses Engagement für Menschen mit Behinderungen lobte auch der Sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der die Laudatio auf den Preisträger hielt. Als bekennender RB-Fan ist Kretschmer auch schon im Stadion gewesen: „Bei RB ist jeder willkommen, man kann allein oder mit der Familie ins Stadion gehen, zu keinem Zeitpunkt muss man Angst haben.“ Der Ministerpräsident betonte außerdem, dass es ihm ein persönliches Anliegen sei, etwas für Menschen mit Behinderung zu tun. „Sie haben mein Wort, wo immer ich helfen kann, werde ich es tun.“ Er bedankte sich bei RB Leipzig für das, was der Verein für Leipzig und Sachsen tue. „RB Leipzig ist ein würdiger Preisträger.“

Ulrich Wolter, Director Operations bei RB, nahm gemeinsam mit Matthias Reichwald, dem RB-Fanbeauftragten Axel Ackermann und Trainer Perry Bräutigam den „Brückenschlag“ entgegen. Der Preis wird übrigens in der Metallwerkstatt des BBW gefertigt. „Uns ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Fans sehr wichtig“, betonte Ulrich Wolter in seiner Dankesrede. „Von Anfang an war Inklusion für uns ein wichtiges Thema. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir seit 2018 der weltweit erste Verein sind, der einen Gebärdendolmetscher auf der großen Leinwand überträgt.“ Neben Erfolg im Fußball ist ihm wichtig, dass Fußball für alle Menschen zum Erlebnis werden kann: „Dieser Preis ist uns genauso wichtig, wie der Blick auf die Tabelle.“ Lilly Günthner