RB Leipzig mit dem nächsten Sieg gegen Wolfsburg: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. RB Leipzig hält weiter unbeirrt Kurs Richtung Königsklasse. Mit 2:0 (1:0) setzte sich die Rangnick-Elf am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg durch und verbesserte damit im Saison-Endspurt ihre Ausgangsposition weiter. Vor 41.212 Zuschauern in der ausverkauften Red Bull Arena brachte Kevin Kampl (17.) die Leipziger in Führung, Timo Werner (28.) erhöhte per Kopf auf 2:0. Der Stürmer hatte im weiteren Verlauf mehrere Chancen, die Führung deutlich auszubauen.