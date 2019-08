RB Leipzig mit geschwächtem Kader gegen Osnabrück

Kampl mit Sprunggelenks-Beschwerden

Offen ist demnach der Einsatz von Kevin Kampl . Der Mittelfeldmotor hatte in der Vorbereitung starke Leistungen gezeigt und gilt fit als heißer Kandidat für einen Platz in ersten Elf. Nach den hohen Belastungen der vergangenen Wochen plagen ihn jedoch Beschwerden im Sprunggelenk. Ähnliche Probleme hatte der 28-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach. Ob er gegen Osnabrück eine Option ist, soll kurzfristig entscheiden werden.

Gleiches gilt für Innenverteidiger Dayot Upamecano und Neuzugang Ethan Ampadu, die sich mit muskulären Problemen herumplagen. Aktuell geht Nagelsmann nicht von einem Einsatz aus. Die finale Entscheidung soll am Samstag nach dem Abschlusstraining gefällt werden. Auch Marcel Halstenberg musste zuletzt pausieren, nachdem er sich im Training eine Stauchung im Knie zugezogen hatte. Auch hier soll die Entscheidung kurzfristig fallen. Ob Mittelfeldstar Emil Forsberg, der wegen verschiedener Beschwerden in der Vorbereitung meist nur eine Einheit pro Tag absolvieren konnte und laut seinem Trainer "noch weit weg von 100 Prozent" ist, im Kader stehen wird, hängt davon ab, wie viele der Wackelkandidaten tatsächlich zur Verfügung stehen werden. Anpfiff in Osnabrück ist am Sonntag 15.30 Uhr.