RB Leipzig mit komplettem Kader, die Fans in Weiß zum Pokalfinale nach Berlin

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hat einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin erneut die Qual der Wahl. Beim letzten Training vor dem Duell mit Rekordsieger Bayern München standen am Freitagvormittag alle Profis auf dem Platz. Unter den Augen der Pressevertreter liefen die Spieler am heimischen Cottaweg ein paar lockere Runden und absolvierten Aufwärm- und Dehnübungen, bevor die Tore wieder verschlossen und mit der eigentlichen Einheit begonnen wurde.

Vor der Abfahrt in Richtung Berlin bat Coach Ralf Rangnick seine Jungs am 24. Mai zum Abschlusstraining am heimischen Cottaweg. © Dirk Knofe

Gegen 13 Uhr wird sich die Mannschaft mit dem Bus auf den Weg in die Hauptstadt machen, wo am Nachmittag eine offizielle Begehung des Finalrasens stattfindet. Zudem stellen sich Rangnick und Kapitän Willi Orban, sowie Bayern-Coach Niko Kovac und sein genesener Torhüter Manuel Neuer ab 16 Uhr bei der offiziellen Endspiel-Pressekonferenz den Fragen der Reporter.

U19 will am Freitag vorlegen

Während es bei den Profis erst am Samstag richtig losgeht, fiebern die RB-Junioren bereits jetzt ihrem Saison-Highlight entgegen. Ab 20.15 trifft die U19 der Bullen ebenfalls im Pokalfinale auf den VfB Stuttgart. Gespielt wird im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam. Im Halbfinale hatte das Team von Alexander Blessin den Favoriten Borussia Dortmund im Elfmeterschießen geschlagen. Der damalige Held des Tages, Torhüter Julian Krahl, wird im Endspiel wegen einer Verletzung fehlen.

Rasenball Fans, egal in welchem Block: Alle in weiß nach Berlin und den Pokalsieg holen! pic.twitter.com/PBVhFFbA5m

Derweil setzen die Fans von RB Leipzig alle Hebel in Bewegung, um ihre Mannschaft am Samstagabend bestmöglich zu unterstützen. Unter dem Motto "Alle in weiß nach Berlin!" rufen verschiedene Gruppen dazu auf, dass die Bullenanhänger in weißer Kleidung zum Endspiel reisen. Ziel ist es, im Stadion und in der Stadt ein möglichst einheitliches Bild abzugeben. Unter anderem haben im Vorfeld der Fanverband Leipzig und der Fanclub Brausecrew Berlin eigene – natürlich weiße – T-Shirts für das Endspiel verkauft.