RB Leipzig mit „Mein Vorbild Award“ für soziales Engagement geehrt

Leipzig. Nach dem 2:1 gegen Freiburg ist die zweite Champions-League-Teilnahme der Roten Bullen perfekt und sogar Platz zwei im Meisterschaftsrennen in greifbare Nähe gerückt. Pokal-Finalist RB Leipzig macht auch abseits von Punkten und Toren positive Schlagzeilen. So ehrte Youtube-Star Hamed S. Chaudhry, Initiator des „Mein Vorbild Award“, den Club am Sonnabend für sein Engagement für Integration, gegen Rassismus und für Toleranz und Weltoffenheit.