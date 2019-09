RB Leipzig mit vielen Wackelkandidaten vor dem Spiel bei Werder Bremen

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann wird am Samstagabend beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen (18.30 Uhr) wohl die Rotationsmaschine anwerfen müssen. Der 32-Jährige hatte für die Pressekonferenz am Freitagmittag sogar einen Zettel vorbereitet, um bei der Aufzählung der Wackelkandidaten keinen Profi zu vergessen. Neben den beiden längerfristig verletzten Hannes Wolf und Tyler Adams , fallen auch Kevin Kampl und Neuzugang Patrik Schick weiterhin aus.

Poulsen soll bei Geburt seines Kindes dabei sein können

Ob Yussuf Poulsen die Reise nach Bremen antreten wird, ist offen. Die Freundin des Dänen ist hochschwanger und erwartet in den kommenden Tagen den ersten gemeinsamen Nachwuchs: "Da muss man gut abwägen. Es gibt im Leben schließlich wichtigere Dinge als ein Fußballspiel. Ich will ihm die Chance geben, bei der Geburt dabei zu sein" sagte Nagelsmann.

Trotz der drohenden Ausfälle zeigte sich der Coach optimistisch: "Der Plan ist so ausgelegt, dass wir den Bock umstoßen, was meine als auch Leipzigs Bilanz in Bremen angeht." Nagelsmann kann als Bundesligatrainer an der Weser bisher nur einen Sieg aus fünf Spielen vorweisen. Leipzig gelang gegen den Tabellenzehnten auswärts noch kein Dreier.