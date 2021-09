RB Leipzig möchte gegen Köln den Geißbock umstoßen

Leipzig. Sie wollen und müssen nach vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen den (Geiß-)Bock umstoßen! Samstag, 18.30 Uhr, beim 1. FC Köln. Dagegen haben die Kölner und auch ihr Maskottchen Hennes IX. (der Neunte) etwas. Hennes (eigene Facebook-Seite plus Webcam, Liebling des Boulevards) hat die Aufwinde durch Neu-Coach Steffen Baumgart mitbekommen, fiebert dem Anpfiff entgegen, mümmelt bis dahin im Kölner Zoo Möhren. Anzeige

Ziegen-Gattin Ilse ist nach übereinstimmenden Medienberichten ebenfalls happy, der glänzende Saisonstart soll das Ehe-Leben belebt haben. Hennes der Achte hatte Arthrose und Ilse links liegen lassen. Nachfolger Hennes IX hat längere Hörner als sein Vorgänger, der 2015 Opfer eines perfiden Angriffs des Effzeh-Spielers Anthony Ujah wurde. Ujah vergriff sich nach einem Tor am Horn des Geißbocks und stieß selbigen um ein Haar um. Nach einer Anzeige des Kölner Tierschutzbundes stattete der nigerianische Stürmer Hennes XIII. einen Zoo-Besuch ab, entschuldigte sich („Sorry, Hennes!“) und brachte Möhren mit. Hennes nahm die Entschuldigung an. So sind sie in Köln. Gerne eine Hand am Kölsch und ab und an zwei Hände am Horn.

Der 1. FC Köln ist dem Abstieg via Relegation mit Dino Friedhelm Funkel, 67, von der Schippe gesprungen. Steffen Baumgart, 49, hat aus zart besaiteten Männlein brustbehaarte Männer gemacht, ihnen die Vorteilhaftigkeit der Lauffreude in beide Richtungen nahegebracht, Auslaufmodelle wie Anthony Modeste und den Ex-Leipziger Benno Schmitz zu wichtigen Stützen geformt. Modeste ist ein Mittelstürmer reinsten Wassers, Flanken-Gott Schmitz geht ab wie die gleichnamige Katze. Effzeh-Spiele sind hochattraktive Vollgas-Veranstaltungen. Baumgarts Motto: Wir hauen alles raus und gucken, was wir dafür kriegen. Sieben Punkte aus vier Spielen haben sie bisher bekommen. Und wenn sie in Freiburg nicht mit dem Abpfiff das höchst unglückliche 1:1 kassiert hätten, stünden neun Punkte auf der Haben-Seite. Wir halten fest: Der Ex-Eiserne Baumgart und der Effzeh haben sich gesucht und gefunden.

Braucht die passenden Männer

0:1 in Mainz und Wolfsburg, 1:4 gegen die Bayern, 3:6 in Manchester: Die Rasenballer haben momentan wenig Spaß, wenig Glück und noch weniger Erfolg. Und wie so oft in diesen quälenden Stunden des Fußballer-Lebens werden Hightech-Taktiken und Hacke-Spitze verbannt und die Primär-Tugenden aus dem Turnbeutel gekramt. Leidenschaft statt Tiki-Taka, Grätsche statt Beinschuss, Platz umpflügen statt Rasenpflege, Sprint statt Geleitschutz, Schweiß und Iltis for Man statt Gel im Haar und Hugo Boss.

Und weil es vor der Umsetzung nicht ausreicht, die Untergebenen auf den neuen Brachial-Plan hinzuweisen, braucht es auch die passenden Männer. Grimmige Gestalten, die die langen Schraubstollen unter die Schuhe pflanzen. Haudegen, die in jedes krachende Duell gehen. Typen, die sich auf dem Platz von treu sorgenden Familienvätern in Kampfmaschinen verwandeln. Fußballer, die vielleicht nicht zu den Filigranos im Kader gehören, aber an Tagen/Abenden wie diesen ihren Mann stehen. Wir nennen Ross und Reiter: Yussuf Poulsen, der dänische Chef-Anläufer und Herrscher der Lüfte, hat zu Recht beste Chancen, aufzulaufen. Wie auch Josko Gvardiol, der bärtige kroatische Athlet, der nie Ball und Gegner an sich vorbeilässt. Nicht zu vergessen: Amadou Haidara, der Mann, der weder sich noch seine Gegner schont.

Legende um Hennes

Der Matchplan passt auf einen Kölsch-Deckel: Wir rennen uns einen Wolf, geben keinen noch so unwichtig wirkenden Zweikampf verloren, begegnen jedem Kölner Funken, der es vom Spielfeld auf die Tribüne versucht, mit einem sehr nassen Handtuch. Dann klappt es auch mit einem Dreier.