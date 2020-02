RB Leipzig muss im DFB-Pokal zu Eintracht Frankfurt: Letzte Infos zum Spiel

Personalsituation

Innenverteidiger Dayot Upamacano trainierte wegen eines geschwollenen Knöchels am Sonntag und Montag nicht, dürfte aber in Frankfurt dabei sein. Neuzugang Angelino könnte sein Debüt für Leipzig feiern. Möglich ist, dass mit Dani Olmo auch der zweite Winterzugang aus Spanien von Beginn an aufläuft. Nicht dabei sind weiter die Langzeitverletzten Kevin Kampl, Willy Orban und Ibrahima Konaté. Im Tor steht Pokal-Torhüter Yvon Mvogo, der zu seinem fünften Saisoneinsatz kommt.

DURCHKLICKEN: Bisherige Auftritte von RB Leipzig im DFB-Pokal 29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt. ©

Gegner

Eintracht-Coach Adi Hütter muss weiterhin auf Stürmer Bas Dost verzichten. Der 30 Jahrea alte Holländer laboriert an den Folgen eines Magen-Darm-Infekts. Für den Angreifer könnten André Silva oder dessen portugiesischer Landsmann Goncalo Paciencia auflaufen. Mijat Gacinovic ist nach seiner leichten Adduktorenblessur wieder an Bord. Die Langzeitverletzten Gelson Fernandes, Lucas Torro und Marco Russ stehen nicht zur Verfügung. Stefan Ilsanker, der am Freitag von Leipzig nach Frankfurt gewechselt war, wird nach einer Vereinbarung zwischen den Teams nicht zum Einsatz kommen.

Mit 25 Punkten liegen die Hessen aktuell auf dem elften Platz der Bundesliga. In den ersten beiden Pokalrunden schalteten sie Waldhof Mannheim (5:3) und den 1. FC St. Pauli aus (2:1) aus.

Statistik

Nur zweimal verlor RB Leipzig in acht Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga. Vor eineinhalb Wochen setzte es nach einer schwachen zweiten Halbzeit eine 0:2-Pleite, wodurch gleich mehrere Serien rissen. Nach neun Spielen verlor RB erstmals wieder im Oberhaus, zudem endete der Rekordlauf von neun Partien mit mindestens drei geschossenen Toren. Die „Bastion Commerzbank-Arena“ erwies sich für die Nagelsmann-Elf bisher stets als uneinnehmbar (2:2, 1:2, 1:1, 0:2).

Vorzeichen

Der Pokal-Kick ist für RB ein wegweisendes Spiel. Verliert der Herbstmeister in Frankfurt, werden die kommenden Wochen mit ganz schweren Duellen gegen Bayern München (am Sonntag) Tottenham Hotspurs im Champions-League-Achtelfinale (19.2.), Schalke (22.2.) und Leverkusen (3.1.) nicht leichter werden. Ein Schlüssel soll es aus Sicht von Trainer Julian Nagelsmann sein, „mal nicht in Rückstand zu geraten.“ Zuletzt lag RBL fünfmal in Folge mindestens 0:1 hinten. Nagelsmann würde auch einen schmutzigen Sieg mitnehmen. „Es wäre völlig okay für mich, wenn wir schlechter sind als Frankfurt und trotzdem gewinnen.“

DURCHKLICKEN: So lief es bisher zwischen RB und Frankfurt 21.01.2017: RB Leipzig gewinnt nicht zuletzt dank eines Torwart-Blackouts samt Roter Karte das Verfolger-Duell gegen Eintracht Frankfurt klar und wahrt den Drei-Punkte-Rückstand auf den FC Bayern München. Der Tabellenzweite setzt sich am zunächst mit etwas Mühe trotz langer Überzahl, am Ende aber verdient mit 3:0 (2:0) durch. Marvin Compper, Timo Werner und Eintracht-Profi Jesus Vallejo (67.) mit einem Eigentor erzielen die Treffer für die Leipziger, die die Hinrunde als Aufsteiger mit sensationellen 39 Punkten abschließen. ©

Die Bundesliga-Rückrunde begann die Eintracht, DFB-Pokalsieger von 2018, mit Siegen gegen Hoffenheim (2:1) und Leipzig (2:0) sowie einem mühevollen 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf stark. Nach dem Dreier gegen RB am 19. Spieltag ist das Selbstvertrauen groß.

Schiedsrichter

Dr. Felix Brych pfiff bislang 12 Partien der Rasenballer, von denen sie fünf gewannen und nur zwei verloren. Auch im DFB-Pokal leitete der Münchener (44) schon einmal eine RB-Begegnung. Im August 2016 verlor der damalige Bundesliga-Aufsteiger in der ersten Runde gegen Dynamo Dresden mit 6:7 nach Elfmeterschießen. In der Startelf standen damals Peter Gulacsi, Willy Orban, Marcel Halstenberg, Yussuf Poulsen und Marcel Sabitzer.

Als Assistenten stehen Brych Mark Borsch (Mönchengladbach) und Stefan Lupp (Zossen) zur Seite. Vierter Offizieller ist Christian Dingert (Gries).

Fans

Vor eineinhalb Wochen waren die Eintracht-Fans ein starker Rückhalt ihrer Mannschaft und hatten einen großen Anteil an der Leistungsteigerung in der zweiten Häfte. Die RB-Kicker dürfte in der Commerzbank-Arena erneut ein Hexenkessel erwarten. Rund 1500 Leipziger Anhänger waren zum Samstags-Spiel nach Hessen gefahren, unter der Woche werden es ein paar weniger sein. Zeit für einen Spazierang am Main oder einen Bummel durch die Frankfurter Innenstadt wird da kaum bleiben.