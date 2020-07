RB Leipzig muss nach Nürnberg, Dynamo Dresden empfängt den HSV

Leipzig. Der Fußball-Bundesliga-Dritte RB Leipzig muss in der ersten Runde des DFB-Pokals zu einem Traditionsverein reisen: Die Roten Bullen treten Mitte September beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Weil die Franken zu den vier schlechtesten Zweitligisten in der abgelaufenen Saison gehörten und sich sogar erst in der Relegation retteten, fanden sie sich nun im 32 Teams umfassenden Topf der Amateurvertreter wieder. Für RB gibt es in Nürnberg ein Wiedersehen mit Ex-Gladbach-Coach Dieter Hecking, der beim "Club" als Sportvorstand anheuert. Ein Knaller-Los erhielt auch Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Die Schwarz-Gelben dürfen sich auf das Zweitliga-Spitzenteam Hamburger SV freuen.