RB Leipzig nach Gladbacher Feuerprobe bereit für Pokal-Hexenkessel in Hamburg

Mönchengladbach/Leipzig. RB Leipzig hat mit dem 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach sportlich einen Riesenschritt gemacht. Das vorletzte und vorentscheidende Puzzleteil auf dem Weg in die Champions League war aber auch in Sachen Mentalität und Abgeklärtheit einer Spitzenmannschaft würdig, wie Ersatz-Kapitän Kevin Kampl vor allem mit Blick auf die aufgeheizte Atmosphäre im Borussia-Park feststellte: "Die Gladbacher Fans haben ihre Mannschaft noch mal super gepusht. Sie haben eine riesige Stimmung gemacht. Kompliment an unsere junge Truppe, wie ruhig wir da bleiben. Da sind wir einen Schritt weitergekommen im Vergleich zum letzten Jahr. Man sieht, dass wir uns die knappen Spiele nicht mehr nehmen lassen. Das zeigt den Reifeprozess, den wir durchlaufen, das ist großartig."

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom 2:1-Auswärtssieg von RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach! Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (1:2) ©

Anzeige

Sinnbild des immensen Selbstbewusstseins war am Samstag Marcel Halstenberg, der mit zwei Treffern zum Matchwinner wurde. Vor allem bei seinem Strafstoß zum 1:0 vor der aufgepeitschten Gladbacher Nordkurve, die zu Beginn des Spiels mit einer Vielzahl an grenzüberschreitenden Bannern auffiel, war von flatternden Nerven keine Spur. Teamkollege Kampl verteilte deshalb noch ein Sonderlob: "Es war Wahnsinn, wie die Fans gepfiffen haben beim Elfmeter. Dass er da so ruhig geblieben ist, das macht nicht jeder so. Ich bin sehr stolz auf ihn, auch das zweite Tor war sehr wichtig." Der Doppeltorschütze selbst nahm es gelassen: "Es spornt natürlich an, wenn halbwegs das ganze Stadion gegen dich ist. Ich probiere da ruhig zu bleiben und habe gezeigt, dass ich eine kalte Schnauze habe."

14 Pflichtspiele ungeschlagen

RB ist mit dem Sieg am Niederrhein nun das 14. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, auswärts haben die Roten Bullen 2019 noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Klar, dass diese Serie auch am Dienstag im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den Hamburger SV halten soll. "Es läuft, hoffentlich bleibt es mindestens noch ein Spiel weiter so", richtete Torwart Peter Gulacsi schon kurz nach Abpfiff den Blick auf das bevorstehende Duell. Auch beim Traditionsverein in der Hansestadt wird der Empfang wenig freundlich ausfallen. Ein Hexenkessel ist zu erwarten.

DURCHKLICKEN: Die Einzelkritik zum Spiel in Gladbach (1) Peter Gulacsi: Machtlos beim 2:1, bis dahin selten bis nie geprüft. Danach gegen einen Plea-Kopfball mit Top-Parade. Note 2. ©

LESENSWERT

Leipzigs Coach Rangnick schätzte den Sieg in Gladbach deshalb trotz einiger defensiver Wackler umso höher ein: "Es ist klar, dass uns dieser Sieg Rückenwind für den Dienstag gibt", sagte der 60-Jährige und zollte seinem Team Respekt: "Was heute top war, war die Mentalität, auch die Frustrationstoleranz. Die Mannschaft hat immer in den Phasen, wo es darauf ankam, dagegengehalten und auch versucht, sich in Zweikämpfen durchzusetzen, was nicht ganz einfach war bei der Atmosphäre, die im Stadion geherrscht hat. Wir wissen, dass es auch am Dienstag alles braucht und wir alles investieren müssen." Zumindest in Sachen Fan-Unterstützung sei dann auf ein ausgeglicheneres Verhältnis zu hoffen als in Gladbach: "Das Stadion dort wird ausverkauft sein. Wir werden von über 5000 Leipzigern begleitet. Insofern haben wir auch ein bisschen mehr Lautstärke auf unserer Seite. Es ist das Halbfinale im Pokal. Jeder im Verein brennt darauf, ins Finale zu kommen."

Feiern verboten

An Feiern war Samstagabend mit Blick auf das erste Halbfinale der Vereinsgeschichte folglich noch nicht zu denken: "Wir haben ein großartiges Ereignis vor uns. Deshalb schieben wir die Party etwas auf. Wir wollen alles daransetzen, ins DFB-Pokalfinale zu kommen, weil das für die ganze Stadt, den Verein und uns Spieler eine großartige Sache wäre, ein einmaliges Erlebnis", ordnete Kampl den Wert der nächsten Begegnung ein und warnte zugleich vor Überheblichkeit: "Da wartet auch, auch wenn sie in der zweiten Liga sind, ein starker Gegner. Da müssen wir aufpassen."

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.