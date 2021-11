Nächste Nkunku-Show in Hoffenheim? "Er hat keine Schwäche"

Leipzig. Das Urteil von Jesse March ist ebenso klar wie schwärmerisch. "Er hat keine Schwäche", sagte der Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig über Christopher Nkunku . Der Franzose ist das Gesicht des Aufschwungs beim Vizemeister, der nach seinem Stotterstart seit mittlerweile sieben Liga-Spielen ungeschlagen ist. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim soll Nkunku die nächste Show liefern und seinen bisher elf Saisontoren weitere folgen lassen.

Dafür kommt im Kraichgau durchaus wieder die Rolle als zentraler Stürmer infrage. Denn der dortige Platzhirsch, Yussuf Poulsen, ist vorerst zum Zuschauern verdammt. "Das ist die schlimmste Nachricht für uns. Yussi hat einen Muskelfaserriss in der Wade und fällt für drei bis fünf Wochen aus. Er war in der besten Form seiner Karriere, das ist nicht so gut für uns", sagte Marsch. Für Poulsen wird wohl André Silva beginnen und direkt neben Nkunku stürmen.