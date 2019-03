RB Leipzigs Nachwuchs startet erfolgreich in den Bundesligaalltag

Freude im Bullenstall. Nach der 14-tägigen Länderspielpause gewinnt die U17 wie auch die U19 von RB Leipzig jeweils das erste Spiel im Bundesliga alltag. Die U17 von Trainer Marco Kurth besiegte Energie Cottbus mit 2:1 (1:1). Trotz Feldüberlegenheit besaßen die Brandenburger im ersten Abschnitt die klareren Torchancen. Schon nach 71 Sekunden nach einer Ecke klingelte es im RB-Tor. So richtig hatte das Spiel noch gar nicht begonnen. Das Spielgeschehen bestimmten dann aber die RB-Talente. Energie war mittels Konter aber stets gefährlich. In der 29. Minute der verdiente Ausgleich durch Julius Pfennig. Auch hier war ein Standard vorausgegangen. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit belohnten sich die RB-Jungs erst sieben Minuten vor dem Abpfiff mit dem verdienten Siegtreffer. Alessando Schulz traf zum umjubelten 2:1.

RB Leipzigs U19 gewinnt bei Hannover 96 mit 2:1

Parallel zum U17-Spiel in Leipzig besiegte die U19 von Trainer Alexander Blessin Hannover 96 auswärts mit 2:1 (1:1). Auch in dieser Partie geriet RB in Rückstand (17.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann der Auftritt von RB-Stürmer Fabrice Hartmann. Mit viel Gefühl zirkelte der Linksfuß einen Freistoß an der Mauer vorbei und direkt ins Tor. Vor 100 Zuschauern ging auch dieses Spiel mit 1:1 in die Pause. Unmittelbar nach Wiederanpfiff brachte Noad Mekonnen in der 53. Minute die roten Bullen in Führung. Begünstigt durch eine rote Karte der Niedersachsen (49.) brachten die Blessin-Schützlinge den Sieg über die Zeit und die drei Punkte mit nach Leipzig.