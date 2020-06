„Ein Traum wird wahr“: RB Leipzigs Borkowski und Krauß feiern ihr Bundesliga-Debüt

A post shared by Tom Krauß (@tom.krauss) on Jun 27, 2020 at 9:39am PDT

Nun hat sich ein Duo zu Bredlow gesellt. Dennis Borkowski (18) und Tom Krauß (19) wurden beim 2:1-Sieg der Rasenballer gegen den FC Augsburg von Julian Nagelsmann in der Schlussphase eingewechselt. Damit feierten im vierten Jahr der Erstligazugehörigkeit die ersten Feldspieler aus dem Bullenstall ihr Debüt im deutschen Oberhaus. „1. Bundesligaspiel!! Ein Traum wird wahr. Danke an alle, die an mich geglaubt haben“, schrieb Krauß auf Instagram zu einem Bild , das ihn stolz neben seinem Teamkollegen zeigt.

Erste Kadernominierung, erster Einsatz

Borkowksi, der in Riesa geboren wurde und seit 2014 für RBL kickt, hatte in der aktuellen Spielzeit mit elf Toren in 19 Spielen großen Anteil am fünften Platz seiner Mannschaft in der A-Junioren-Bundesliga. Vor wenigen Wochen unterschrieb der Mittelstürmer einen Vertrag bis 30. Juni 2023. „Er spielt oft frei von der Seele weg. Das ist gut“, sagte Nagelsmann über das Talent, das bei seiner ersten Kadernominierung in der 82. Minute gleich für Timo Werner eingewechselt wurde. U19-Nationalspieler Krauß (Vertrag bis 2025), der in dieser Saison schon elfmal im Aufgebot bei den Profis stand, kam wenig später für Tyler Adams in die Partie. „Es ist immer wichtig für einen Klub, dass man auch Nachwuchsspielern eine Chance gibt“, sagte Trainer Julian Nagelsmann.