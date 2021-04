RB Leipzig, Nagelsmann, Bayern: 30 Millionen Euro "ist der Mann mindestens wert"

Leipzig. Anno 2021 ist durchgedrungen, dass Übungsleiter a la Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Marco Rose, Adi Hütter und Julian Nagelsmann Wettbewerbsvorteile auf zwei Beinen sind. Auf sie mit Gebrüll also! Wer nicht bei drei auf dem heimischen Baum ist, ist den Avancen aus Geld und Perspektive wehrlos ausgesetzt. Rose geht zum BVB . Hütter nach Gladbach . Nagelsmann nicht zu den Bayern . Dass muss er nur noch Lothar Matthäus verklickern. Das ist der Mann, der vorm Paris-Spiel der Bayern mit Hansi Flick telefoniert haben will und hernach bei Sky kundtat, dass sein Spezi zum DFB wechselt und die Bayern mit Nagelsmann schon über Geld sprechen .

Zum Heiligenschein von Flick: Der hoch sympathische Mann hatte selbst im Jahr der sechs Titel keine Idee, wie eine Restverteidigung bei einer hoch stehenden Abwehr aussieht. Weil Manuel Neuer unzählige Eins-gegen-Eins-Situationen rettete und Robert Lewandowski auch nächtens traf, gewannen die Bayern trotzdem alles. In dieser Saison geriet das Team dann allerdings zig Mal in Rückstand, weil der Cheftrainer das Kardinal-Problem in der Rückwärtsbewegung nicht ansatzweise in den Griff bekam. Möglicherweise hat sich bei Oliver Kahn und Co. der Eindruck verfestigt, dass es ohne Flick und mit Taktik-Guru Nagelsmann besser läuft.