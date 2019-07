Neu-Leipziger Nagelsmann zieht positive Trainingslager-Bilanz: "Immer gutes Zeichen"

Knapp eine Woche hielt sich der neue Cheftrainer des Bundesligisten in Tirol auf. Für Julian Nagelsmann war es die zweite Woche an der Spitze des Kaders von RB Leipzig – und der erste intensive Ausflug zusammen.

RB Leipzig war bereits in den letzten zwei Jahren in Seefeld

Nagelsmann freut sich über RB-Comeback gegen Galatasaray

Eine Zukunft ohn Werner und Forsberg?

Sowohl Nationalstürmer Timo Werner als auch Spielmacher Emil Forsberg ziehen in Betracht, RB Leipzig zu verlassen. Der 23 Jahre alte Werner kann im kommenden Sommer ablösefrei gehen, der 27-jährige Schwede hat noch einen Vertrag bis 2022 ohne Ausstiegsklausel, liebäugelt aber trotzdem mit einem Wechsel. Beide standen zum Zeitpunkt der drei Treffer gegen Galatasaray nicht auf dem Platz. Werner war bereits ausgewechselt worden, Forsberg fehlte wegen Problemen an der Achillessehne komplett.

Was neu ist unter Nagelsmann

Gleichzeitig lässt er die Einheiten von einem Kameraturm aus und mit Hilfe einer Drohne filmen. Sein zentrales Hilfsmittel aber ist eine eher altmodische Taktiktafel, um die er sein Personal während der Trainingseinheiten oft versammelt. Der Grund? „Ein Großteil der Menschen lernt am meisten über das Sehen“, sagte Nagelsmann. Und: „Es hilft den Spielern, die noch nicht so gut Deutsch können.“

Ballbesitz versus Konterfußball – Was Nagelsmann vorhat

Ein Begriff, der mit Nagelsmann immer wieder in Verbindung gebracht wird, ist Ballbesitz. Das Gegenteil von dem, was RB in der Regel praktiziert: Gegenpressing und schnelles Umschaltspiel. Nagelsmann hat bei seinem Jobantritt vor gut zwei Wochen erklärt, er wolle das Leipziger Spiel beibehalten und nur etwas „on top“ setzen. Damit meint er tatsächlich, mehr Phasen ins Spiel der Sachsen zu bringen, in denen sie den Ball haben.