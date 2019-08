RB Leipzigs Nagelsmann: "Es kann ein Push sein, wenn das Stadion gegen dich ist"

Wie schon beim 3:2-Erfolg im Pokal gegen den VfL Osnabrück muss Julian Nagelsmann wohl auch zum Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin am Sonntag (18 Uhr) auf einige seiner Spieler verzichten. Vor allem in der Defensivabteilung tummeln sich Wackelkandidaten, wie der Chef-Coach am Freitag während einer Pressekonferenz verriet: "Wir haben ein paar Angeschlagene, auch noch ein paar Lasten vom Spiel gegen Osnabrück, das am Ende intensiver wurde, als wir es uns erhofft haben. Diego Demme hat noch Probleme, er ist auf jeden Fall fraglich." Als Alternativen für den defensiven Sechser nannte Nagelsmann unter anderem Amadou Haidara, Konrad Laimer und Neuzugang Ethan Ampadu.