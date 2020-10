RB Leipzigs Nagelsmann vor Gastspiel bei ManU überzeugt: "Haben das nötige Selbstvertrauen"

Manchester/Leipzig. „Man kann beim Gegner nicht immer zu 100 Prozent vorhersehen, was er macht“, sagt Julian Nagelsmann. Am Mittwoch muss der Coach mit RB Leipzig im zweiten Champions-League-Gruppenspiel beim Manchester United ran (Anpfiff 21 Uhr, MEZ). Und die Engländer, soviel weiß der 33-Jährige sicher, sind variabel unterwegs. Beispiel gefällig? Im letzten Ligaspiel gegen den Chelsea FC verteidigte ManU tief, holte so einen Punkt. Beim 2:1-Erfolg bei Paris Saint-Germain in der Königsklasse presste die Elf von Ole Gunnar Solskjaer sehr hoch, machte also das komplette Gegenteil.

„Ich glaube, dass es eine Mischung aus beidem wird“, so Nagelsmann auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen in der Königsklasse. „Aber sie wissen auch welche Qualitäten wir haben und was wir machen können.“ Obwohl der Start in die neue Premier-League-Saison für ManU nicht optimal lief (zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Remis), warte auf RB eine gute Mannschaft mit einem starken Mittelfeld.

DURCHKLICKEN: Die Roten Bullen trainieren im Old Trafford. Die Mannschaft von RB Leipzig beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel bei Manchester United. ©

„Sie haben starke Angreifer und offensive Mittelfeldspieler“, lobte Nagelsmann die Solskjaer-Truppe. „Mit vielen Qualitäten im letzten Drittel.“ RB müsse auf diese Situationen vorbereitet sein, die Räume hinter der Abwehrkette schließen. „Wenn wir aggressiv genug sind und in den gegebenen Momenten aufpassen, sind wir selbstsicher genug, zu sagen, dass wir das Spiel gewinnen können.“

RB hat guten Matchplan

Um seine Jungs auf die unterschiedlichen Gesichter des Gegners optimal einzustellen, ließ der Bullen-Coach in der Vorbereitung auf die Partie verschiedene Aufstellungen einüben. „Wir haben das nötige Selbstvertrauen, haben einen guten Start in der Liga eingelegt und waren vergangene Saison auch in der Champions League sehr gut.“ Mit einem Sieg gegen ManU und weiteren drei Punkten in der Gruppenphase würde RB einen großen Schritt in Richtung Königsklassen-Saisonziel machen: dem Erreichen der KO-Runde, so Julian Nagelsmann. „Wir haben eine Mannschaft, mit der wir sehr gut aufgestellt sind. Insbesondere auch nach der Rückkehr von Marcel Sabitzer, der sehr wichtig für uns ist. Wir werden uns sicherlich nicht verstecken.“