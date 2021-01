Nagelsmann zu Real-Gerüchten: "Sachen, die in der Zeitung stehen" stimmen nicht immer

Mainz. RB Leipzig s Coach Julian Nagelsmann hat gelassen auf Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid reagiert. „Es gibt definitiv schlechtere Sachen zu lesen. Aber ich weiß auch, dass Sachen, die in der Zeitung stehen, nicht immer stimmen “, sagte der Coach der 33-Jährige am Samstag dem TV-Sender Sky. Zuvor hatten spanische Medien berichtet, Nagelsmann sei ein Kandidat für die Nachfolge des zuletzt verstärkt in die Kritik geratenen Real-Trainers Zinedine Zidane.

Tatsächlich hatten die Königlichen den Coach der Leipziger bereits 2018 im Auge, als Zidane überraschend zurückgetreten war. Damals stand er noch an der Seitenlinie der TSG 1899 Hoffenheim. "Ich war einer der Kandidaten und die Liste war nicht sehr lang. Am Ende war ich derjenige, der entschieden hat", sagte Nagelsmann im vergangenen Jahr in einem Interview mit derMarca. "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Reals Generaldirektor José Ángel Sánchez und bin mit ihm überein gekommen, dass ein Wechsel zu Real noch nicht der richtige Schritt gewesen wäre. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in der Zukunft wieder sprechen können, wenn Real Madrid einen Trainer braucht – und ich verfügbar bin."