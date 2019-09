RB Leipzig: Nagelsmann lobt Papa Poulsen und empfiehlt Nacht im Hotel

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann kann beim wichtigen Heimspiel gegen Schalke 04 auf Yussuf Poulsen setzen. Nachdem der dänische Stürmer wegen der Geburt seines ersten Kindes den 3:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen verpasst hatte, steht er am Samstag (15.30 Uhr) in der Red-Bull-Arena wieder zur Verfügung. Ganz spurlos sei das Elternglück am 25-Jährigen laut seinem Trainer nicht vorbeigegangen: "Jetzt sind Mutter und Kind zuhause. Das ist ein spannender Moment, zu sehen, wie das Kind schläft und wie es der Frau geht. Ich habe Yussi ein bisschen müde wahrgenommen, was normal ist.“