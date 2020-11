RB Leipzigs Nagelsmann wütet gegen VAR: Fehlentscheidung auf diesem Niveau "einfach nur traurig"

Upamecano-Fehler leitet Pariser Elfmeter ein

Auch wenn es an hundertprozentigen Chancen mangelte: Situationen, aus denen sich Tore hätten ergeben können (und müssen), gab es einige. „Am Ende wäre es schon verdient gewesen, wenn wir uns belohnt hätten, zumindest mit einem Unentschieden“, bedauerte der Bullen-Coach die Niederlage. Die sei letztlich nicht unbedingt auf Fehler seiner Mannschaft zurückzuführen. Logisch: Die Situation, die zum Pariser Elfmeter führte, leitete Dayot Upamecano mit einem dicken Patzer ein, das wusste auch Nagelsmann. Er ärgerte sich in dieser Szene aber über etwas anderes: „Klar ist das ein Fehlpass gewesen. Aber mir geht es eher gegen den Strich, dass wir uns im Mittelfeld nicht gut freilaufen.“

Außerdem ungünstig für RB in dieser (und weiteren) Szenen: der Unparteiische. Denn der schnellste Mann auf dem Spielfeld war weder Superstar Neymar noch sein Kollege Kylian Mbappé, die im Übrigen beide harmlos und farblos agierten. Vielmehr zeigte Schiri Danny Makkelie, was Speed eigentlich bedeutet. Nach einer gelben Karte in der zweiten (!) Spielminute für Emil Forsberg, zögerte er in der elften Minute keine Sekunde und zeigte blitzartig in Richtung Elfmeterpunkt.