Wechselt RB-Coach Nagelsmann in die Premier League? „Im Moment bin ich in Leipzig glücklich“

Manchester/Leipzig. Für die Engländer ist die Premier League die beste Liga der Welt, sagt Sky-Reporter Ben Ransom bei der Pressekonferenz von RB Leipzig vor dem Champions-League-Spiel bei Manchester United (Mittwoch, 21 Uhr MEZ). Das sei aber nicht immer mit Erfolgen im europäischen Fußball verbunden. „Vergangene Saison habt ihr es bis ins Halbfinale geschafft. Ein deutsches Team (Anm. d. Red.: FC Bayern München) hat den Titel geholt. Die englischen Teams hingegen sind noch nicht mal übers Viertelfinale hinaus gekommen. Wir schätzen Sie die Premier League ein?", will er deshalb von RB-Coach Julian Nagelsmann wissen.

„Ich war noch nie Trainer in der Premier League, also kann ich keine detaillierten Vergleiche zur Bundesliga aufstellen“, so der 33-Jährige. Wenn er sich allerdings die Spiele im englischen Oberhaus ansehe, sei ihm durchaus bewusst, dass es dort hart und anspruchsvoll zugeht. „Ich habe auch mit Timo Werner darüber gesprochen. Er hat mir erzählt, dass es sehr schwierig ist, gegen die Premier-League-Teams anzutreten. Manchmal sogar anstrengender als gegen Bundesliga-Mannschaften zu spielen“, erzählt er vom Austausch mit dem ehemaligen Roten Bullen und jetzigen Chelsea-Stürmer.

Klar ist: Auch Nagelsmann sieht die Premier League als eine der besten Ligen weltweit an. „Vielleicht ist es auch die beste Liga der Welt. Sollte ich jemals in der Premier League sein, werde ich es wahrscheinlich besser vergleichen können.“ Verschlägt es RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann in Zukunft also auf die Insel? Die Antwort: ungewiss. „Ich weiß nicht, was mir die Zukunft bringt. Aktuell zählt für mich nur der Erfolg meines Teams und meiner Spieler“, sagt er in Bezug auf die CL-Partie gegen Manchester United, als ihn Ransom fragt, ob das einer seiner Wünsche ist.