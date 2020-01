RB Leipzigs Nagelsmann zu möglichen Transfers: „Jeden Blödsinn gehen wir nicht mit“ 

Leipzig. Saracchi und Candido verliehen, Demme verkauft, Orban und Konaté dauerverletzt: Trotz der Winterabgänge und anhaltender Verletzungssorgen hält RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann seine Defensivabteilung für gut genug besetzt, um die Dreifachbelastung von Bundesliga , DFB-Pokal und Champions League im Angriff zu nehmen. Es dürfe „nur nicht groß was passieren“, sagte der 32-Jährige auf der Pressekonferenz vorm Rückrunden-Auftakt gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr).

Weitere Verstärkungen nicht zwingend

Was Verstärkungen in der Innenverteidigung betrifft, sendete Nagelsmann widersprüchliche Signale aus. Einerseits bedinge es die Professionalität, „dass wir schauen, dass wir noch einen finden auf der Position“. Andererseits hält er seine Mannschaft für gut besetzt, weswegen RBL „nicht zwingend“ einen weiteren Defensivmann holen müsse. Der Bundesliga-Herbstmeister hatte sich zuletzt um die Dienste von Außenverteidiger Benjamin Henrichs (AS Monaco) bemüht. Der Transfer war vor wenigen Tagen jedoch gescheitert , weil die Franzosen den variabel einsetzbaren deutschen Nationalspieler doch lieber behalten wollen.

Nagelsmann: Transfermarkt „völlig irre“

Der RB-Trainer klärte auch darüber auf, wo er die Fallstricke von kurzfristigen Wintertransfers sieht. Er beklagte die in den vergangenen Jahren enorm gestiegenen Ablösesummen. „Der Transfermarkt ist völlig irre, im Winter ist es nochmal verrückter”, beklagte Nagelsmann. Zudem müsse man Spieler finden, die den Club in der Kürze der Zeit besser machen. Als theoretisches Beispiel nannte er einen 19-jährigen Innenverteidiger aus Frankreich. „Bis der dann ankommt, bis der versteht, was ich von ihm will, ist die Saison vorbei.“ Letztlich sei die Kombination aus „finanzieller Machbarkeit und sportlicher Sinnhaftigkeit“ nicht einfach zu finden, sagte Nagelsmann - und betonte: „Jeden Blödsinn gehen wir einfach nicht mit.“