RB Leipzig: Neue Spieler im Anflug

Leipzig. Am Montag startet der Internationale Trainer-Kongress im Kongress Palais Kassel. Über 1000 Fußball-Lehrer und A-Lizenzinhaber wohnen Vorträgen und praktischen Übungen bei und gehen am Mittwoch erhellt und um 20 Fortbildungsstunden reicher heim. Highlight des ITK 2019: Am Montag steigt RB -Coach Julian Nagelsmann von elf bis zwölf Uhr in die Bütt, seziert das Thema „Dynamiken beeinflussen im Bundesligaspiel“ . Dabei geht es ums Coachen im Wortsinn, um Einflussnahme aufs Spiel und dessen Eigendynamik. Mit Schläue, Schnelligkeit und Mut. Gut möglich, dass der 31-jährige Ausnahme-Trainer hinterher bei Kaffee und Kuchen im Beisein seiner vertrauenswürdig- ballonseidenen Kollegen aus sich heraus geht und das eine oder andere gucken lässt.

Klar ist: Es stehen in und um Leipzig viele Fragen weltumspannender Bedeutung in der Tiefe des Raumes. Nagelsmann könnte beispielsweise das Hin und Her an der Transferfront an diversen Fallbeispielen festmachen. Früher war es so, dass ein fixierter Medizincheck gleichbedeutend mit einem zu 99 Prozent fixen Deal war. Heute werden derartige Termine auch schon mal kurz vor knapp abgesagt. So sollten Ademola Lookman (Everton), Christopher Nkunku (Paris) und Philipp Tschauner (Hannover) am vorvergangenen Montag in Leipzig nacheinander auf Herz und Nieren geprüft werden.

Es kam anders. Everton und Paris St. Germain legten in Sachen Lookman/Nkunku plötzlich wieder einen Eiertanz hin. Medical, adieu, Vertrag auf Eis gelegt. In Hannover legte 96-Patriarch Martin Kind ein Veto gegen einen Tschauner-Wechsel ein. Medical, adieu, Vertrag auf Eis.