RB Leipzig stellt Neuzugang vor: "Ich will kein Ferenc Puskás sein, ich will Dominik Szoboszlai sein"

Nach Ankunft in Leipzig in Quarantäne

Dem Ungarn mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. „Achter, Zehner, Stürmer, das passt alles für mich“, sagte der 20-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag. Und: „Ich will so schnell wie möglich in die Startelf.“ Das wird freilich noch eine Weile warten müssen, denn aktuell ist Szoboszlai verletzt (Adduktorenprobleme). Sein Einstieg ins Mannschaftstraining ist für Februar geplant.

Reichlich Kontakt zu seinen neuen Kollegen hatte der Ungar dennoch bereits: Gemeinsam mit zehn anderen RB-Profis musste er im Anschluss an die Weihnachtsfeiertage im Trainingszentrum am Cottaweg in eine fünftägige Quarantäne. Sie alle waren aus einem Corona-Risikogebiet angereist „Das war für mich perfekt. Ich konnte die anderen richtig gut kennenlernen.“ Außerdem musste Szoboszlai so nicht einsam in irgendeinem Hotelzimmer oder einer Wohnung herumsitzen.

"Zum Glück" Wahlmöglichkeiten

„Ich mag nicht gern allein sein“, bekennt er. Seine Freundin studiert, wird ihn immer mal für ein paar Tage besuchen. Das gilt auch für Freunde aus seinen knapp vier Jahren in Österreich. „Gerade heute ist einer da.“ Auf seine Familie wird der ungarische Nationalspieler dagegen weitgehend verzichten müssen. Die Mutter ist mit der vierjährigen Schwester im Heimatland. Papa Zsolt, der 2007 gemeinsam mit zwei anderen Vätern die eigene Nachwuchsakademie Fönix Gold FC gründete, um den damals Siebenjährigen zu fördern, wird ebenfalls dort gebraucht.

Seine Arbeit mit dem Sohn hat diesem auf jeden Fall nicht geschadet. Am Rechtsfuß waren neben RB dem Vernehmen nach auch Bayern München, Real Madrid, der AC Mailand und der FC Arsenal Interesse. „Zum Glück hatte ich die Chance, mich zu entscheiden.“ Dass er sich schließlich eingereiht hat in die Schar der Kicker (inzwischen 20), die den Weg von Salzburg nach Leipzig gegangen sind, habe gleich mehrere Gründe. „Ich habe auf mich geschaut, auf die Liga, darauf, wie der Verein in Form ist. Salzburg und Leipzig spielen fast den gleichen Fußball. Ich dachte, da brauche ich nicht so lange, um reinzukommen.“ Ganz simpel eigentlich.

Überzeugungsarbeit leisteten auch Coach Julian Nagelsmann und Sportdirektor Markus Krösche. „Sie haben Vorfreude geweckt, gesagt, dass ich schnell ins Team reinkommen kann“, erinnert sich Szoboszlai an die Gespräche. Wenig zu seiner Entscheidung pro Leipzig hätten dagegen seine Nationalmannschaftskollegen Peter Gulacsi und Willi Orban beigetragen. „Ehrlich gesagt, hab ich mit den beiden nicht so oft darüber gesprochen.“ Wobei es natürlich gut sei, dass zwei weitere Jungs aus dem gleichen Land im Verein spielen. „Auch wenn Willi gar kein Ungarisch spricht, er gehört zu uns“, meinte der 20-Jährige mit einem Lächeln.

In seiner Heimat wird er bereits mit dem wohl größten Fußballer Ungarns verglichen: Ferenc Puskás. Der sei in jungen Jahren durchaus sein Vorbild gewesen. „Aber ich will kein Ferenc Pukás sein. Ich will Dominik Szoboszlai sein. Ich will selbst ein Vorbild für die Kinder sein, die jetzt in Ungarn anfangen Fußball zu spielen.“ Ein großer Anspruch für einen so jungen Mann.

Fünferkette im Mittelfeld "neu für mich"

Dass im Leipziger Mittelfeld in Zeiten ohne Verletzungssorgen ein wenig Gedränge herrscht, ist dem Neuzugang bewusst. Er bringt Selbstbewusstsein mit. „Schießen kann ich nicht so schlecht, denke ich. Ich will so viele Assists und Tore wie möglich machen.“ Nagelsmann bescheinigte ihm jüngst auch „sehr gute Standardsituationen“. Doch auch um den ruhenden Ball gibt es mit Angelino, Forsberg und Sabitzer starke Konkurrenz. „Es wird sicher eine längere Zeit dauern, bis ich da eine Chance bekomme“, weiß Szoboszlai. „Wenn ich den Ball dann habe, muss ich ihn reinhauen. So bekomme ich vielleicht auch die nächste Chance.“