RB Leipzig bleibt in Freiburg ohne Punkte: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN; Die Stimmen zum Spiel in Freiburg

Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Letztendlich war es heute eine verdiente Niederlage. Wir haben es nicht geschafft, die optische Überlegenheit in Tore umzumünzen. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir in letzter Instanz nicht torgefährlich genug. Ich denke nicht, dass es ein Kraftproblem war. Wir haben einen großen Kader. Eigentlich waren wir bisher in keinem Spiel die wirklich schlechtere Mannschaft. Das bringt aber nix, wenn die Ergebnisse nicht stimmen." ©