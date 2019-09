RB Leipzig verliert Tabellenführung und Spiel gegen Schalke: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Julian Nagelsmann hat seine erste Niederlage mit RB Leipzig kassiert und die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verspielt. Die Leipziger unterlagen am Samstag dem FC Schalke 04 mit 1:3 (0:2). Es war die erste Heimniederlage der Sachsen seit acht Monaten, als RB in der Red-Bull-Arena gegen Borussia Dortmund am 19. Januar 0:1 verloren hatte.