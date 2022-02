Mintzlaff in Sachen Nkunku sicher: "Wird auch nächste Saison bei uns spielen"

Leipzig. Es ist eine der spannendsten Fragen rund um den Kader von RB Leipzig: Was wird aus Christopher Nkunku? Der 24-Jährige hat bis 2024 Vertrag beim Bundesligisten, spielt aktuell seine bis dato beste Saison bei den Sachsen und ist, natürlich, heiß begehrt. Sein Klasse-Auftritt in der Partie beim FC Bayern München am Samstag (2:3) passte da bestens ins Bild. Droht RB im kommenden Sommer der nächste Abgang eines absolute Leistungsträgers? Anzeige

Nkunku: "Bis zum Sommer kann viel passieren"

Nicht, wenn es nach Oliver Mintzlaff geht. Der Vorstandsvorsitzende der Messestädter überraschte am Sonntag im Talk bei Sky90 mit einer überraschend klaren Ansage: "Christopher Nkunku wird auch nächste Saison noch bei uns spielen. Natürlich ist im Fußball nie etwas sicher. Aber das sind unsere Planungen."

Wie diese Worte wohl beim Franzosen ankommen? Der nicht für überbordende Medienauftritte bekannte Kicker hatte in dieser Woche der Sporttageszeitung L'Equipe auf die Frage nach einem Verbleib am Cottaweg geantwortet: "Bis zum Sommer kann viel passieren. Es wäre respektlos gegenüber dem Club, darüber jetzt nachzudenken. Am Ende der Saison werde ich mich mit dem Club, mit meinem Berater und meiner Familie zusammensetzen und eine Entscheidung fällen." Dass die Chancen von RB auf einen Verbleib Nkunkus nicht gänzlich schlecht sind, zeigt dessen Aussage, dass der Bundesligist den Status eines Sprungbrettes inzwischen verlassen habe.



Mintzlaff: Kader "eher stärken als schwächen"

Möglich, dass Mintzlaff und die Seinen genau darauf setzen. Grundvoraussetzung dafür sollte allerdings das Erreichen der Champions League sein. Aktuell trennen RB drei Punkte von Platz vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde.

Die klare Aussage des RB-Bosses war nicht die einzige, die aufhorchen ließ. "Wir haben nicht viele Spieler, die uns im Sommer verlassen könnten", so Mintzlaff. "Wir planen, den Kader eher zu stärken als zu schwächen." Heißt: Eine weitere Verkaufswelle wie im vergangenen Jahr, als mit Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Marcel Sabitzer und natürlich Coach Julian Nagelsmann gleich mehrere wichtige Säulen den Club verließen, droht offenbar nicht.

Dass Leipzigs Vorstandschef vor allem der Abgang des Trainers nach wie vor beschäftigt, ließ er bei Sky90 durchaus erkennen. "Die Ablösesumme lag über 20 Millionen Euro. Das war immer noch zu wenig. Das habe ich gestern auch Herbert Hainer beim Mittagessen gesagt," so Mintzlaff. "Das war auf jeden Fall kein zu teurer Transfer für den FC Bayern."

Mintzlaff: "Wollten Marcel Sabitzer gern halten"