Reichlich gute Noten: So haben sich die Kicker von RB Leipzig in der Hinrunde geschlagen

Leipzig. Im perfekt sitzenden Anzug und mit einem breiten Grinsen schlenderte Julian Nagelsmann zufrieden zur Weihnachtsparty von RB Leipzig . Im Kulturzentrum „Kunstkraftwerk“ genoss er mit seinen Spielern eine überragende Hinrunde und einen entspannten Start in die Mini-Winterpause. Der ehrgeizige Trainer schickte auch gleich ein paar warnende Worte an die Konkurrenz: „Wir werden unsere Gier ganz sicher beibehalten.“

Denn die Herbstmeisterschaft soll nach Möglichkeit nur die Zwischenstation. In der Rückrunde peilt Leipzig den Titel in der Bundesliga an und geht das Ziel nach einer famosen Hinrunde mit teils großem Vorsprung vor der Konkurrenz an. Auch in der Champions League, wo der Gegner im Achtelfinale Tottenham Hotspur heißt, sind die Messestädter noch im Geschäft. Gleiches gilt für den DFB-Pokal. Bevor es allerdings soweit ist und die Nagelsmann-Elf die nächsten Aufgaben angeht, hat Guido Schäfer einen Blick auf die Hinrunde geworfen. Seine Leistungsbewertung gibt es in der Galerie.